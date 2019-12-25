На Витебском проспекте достроили детский сад для 142 детей

В рамках Адресной инвестиционной программы (АИП) Комитета по строительству Петербурга завершилось строительство детского сада на 142 места на Витебском проспекте, д.97, к.4. Об этом сообщил портал "Строительный Петербург".
В трехэтажном здании находятся бассейн, спортивный и музыкальный залы. В дошкольном учреждении будет по 8 групп для младшего, среднего и старшего возраста. Во всех групповых ячейках: раздевалки, туалеты, игровые, буфетные и спальни.
На прилегающей территории в игровой зоне установлены тематические площадки для прогулок, на каждой из которых есть теневые навесы и игровое оборудование, а также спортивные площадки.
Также были достроены детские сады в Василеостровском и Фрунзенском районах.
Фото: портал "Строительный Петербург"
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