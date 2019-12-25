  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
На Витебском проспекте достроили детский сад для 142 детей
Сегодня, 12:18
134
nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

На Витебском проспекте достроили детский сад для 142 детей

0 0

В трехэтажном здании находятся бассейн, спортивный и музыкальный залы.

В рамках Адресной инвестиционной программы (АИП) Комитета по строительству Петербурга завершилось строительство детского сада на 142 места на Витебском проспекте, д.97, к.4. Об этом сообщил портал "Строительный Петербург".

В трехэтажном здании находятся бассейн, спортивный и музыкальный залы. В дошкольном учреждении будет по 8 групп для младшего, среднего и старшего возраста. Во всех групповых ячейках: раздевалки, туалеты, игровые, буфетные и спальни.

На прилегающей территории в игровой зоне установлены тематические площадки для прогулок, на каждой из которых есть теневые навесы и игровое оборудование, а также спортивные площадки. 

Также были достроены детские сады в Василеостровском и Фрунзенском районах.                       

Фото: портал "Строительный Петербург"

Теги: витебский проспект, детский сад
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии