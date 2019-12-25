На Уральской улице достроили детский сад на 130 мест

Фасады в трехэтажном детском саду оформлены в едином стиле с жилым комплексом.

На Уральской улице, д. 23 в Василеостровском районе инвестор достроил детский сад на 130 детей. Садик рассчитан на 6 групп детей от 1,5 до 7 лет, рассказал портал "Строительный Петербург".

Фасады в трехэтажном детском саду оформлены в едином стиле с жилым комплексом – с запоминающимися янтарными акцентами. В садике обустроены спальни, бассейн музыкальный и физкультурный залы, помещения для кружков, медицинский кабинет, кухня.

На территории дошкольного детского учреждения высажены деревья и кустарники. Также на улице находятся шесть прогулочных площадок с навесами и разнообразным игровым оборудованием, а еще физкультурная площадка для занятий спортом.

Мониторинг строительной готовности объектов, возводимых за счет средств инвесторов, проводят сотрудники отдела строительного контроля СПб ГБУ "Управление строительными проектами", подведомственного Комитету по строительству Санкт-Петербурга.

В Приморском районе построят детский сад с бассейном и игровой зоной на крыше.

Фото: портал "Строительный Петербург"