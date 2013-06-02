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В Приморском районе построят детский сад с бассейном и игровой зоной на крыше
Сегодня, 15:31
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Приморском районе построят детский сад с бассейном и игровой зоной на крыше

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Будущий трехэтажный детсад будет рассчитан на восемь групп.

На Глухарской улице в Приморском районе появится новый детский сад на 220 мест. Проект здания уже согласован городскими архитекторами. Детское учреждение разместится в северной части участка 21, недалеко от пересечения с Планерной улицей. Об этом сообщил портал "Строительный Петербург".

Будущий трехэтажный детсад будет рассчитан на восемь групп. Внутри — все необходимое для комфортного и разностороннего развития детей: спальни, игровые зоны, музыкальный и спортивный залы, пищеблок и даже собственный бассейн. Интересной особенностью проекта стала игровая площадка, размещённая на крыше здания.

Во дворе обустроят игровые и спортивные площадки, а также парковку и зону для остановки транспорта, чтобы родителям было удобно высаживать и забирать детей.

Также на  проспекте Мечникова построят жилой дом с гостиничным блоком и детским садом с бассейном.

Фото: ВКонтакте/ Комитет по градостроительству и архитектуре

Теги: глухарская улица, детский сад, приморский район
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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