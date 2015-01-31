На проспекте Мечникова построят жилой дом с гостиничным блоком и детским садом с бассейном

Проект объединяет жильё, коммерческие площади и социальные обязательства.

Проект жилого дома с гостиницей на проспекте Мечникова, 40 в Калининском районе получил одобрение Градостроительной комиссии. Объект общей площадью 24 тысячи кв. м объединит в себе жилые помещения (17,7 тыс. кв. м), номерной фонд гостиничного типа (6,3 тыс. кв. м), подземную парковку и встроенные помещения.

В рамках проекта компания-застройщик также построит детский сад с бассейном на 160 мест и передаст городу помещения под кабинет врача общей практики. Кроме того, застройщик займётся ремонтом двух районных школ и подготовкой проектной документации для дальнейшего благоустройства территории ОКН "Кондратьевский жилмассив". Будут устроены проезды, парковки, пешеходные переходы. Проект призван не только расширить жилой фонд района, но и способствовать обновлению социальной инфраструктуры.

Фото: создано с помощью ChatGPT