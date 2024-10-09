В Петербурге планируют ограничить жилую застройку и высотность зданий

Комиссия по землепользованию Петербурга рассмотрела более 640 вопросов градостроительного развития.

На двух заседаниях городской комиссии по землепользованию и застройке были рассмотрены ключевые вопросы развития территорий Петербурга. Как сообщил вице-губернатор Николай Линченко, особое внимание уделено регулированию высотности новой застройки - специалисты проанализировали предложения Центра Генплана по установлению ограничений этажности зданий.

Среди важных решений - создание рекреационной зоны в Муринском парке и сохранение производственного назначения земель в Калининском районе. Для Красногвардейского района одобрены планы строительства поликлинического учреждения на территории предприятия "Ручьи" и развития пищевых производств. В Кировском районе актуализируют зонирование с учетом транспортной доступности предприятий, а в Пушкинском - прорабатывают вопросы комплексного развития города-спутника "Южный". Также рассмотрены перспективы производственных площадок в Невском, Выборгском и Колпинском районах.

Ранее Piter.TV сообщал, что на территории предприятия Ручьи одобрили проект детского сада на 160 мест.

Фото: ВКонтакте/ Комитет по градостроительству и архитектуре