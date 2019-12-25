На территории предприятия Ручьи одобрили проект детского сада на 160 мест

Застройка ведётся в рамках комплексного освоения территории.

В Красногвардейском районе Санкт-Петербурга появится новый детский сад на 160 воспитанников. Объект планируется построить на территории предприятия "Ручьи". Архитектурно-градостроительное решение проекта уже согласовано Комитетом по градостроительству и архитектуре города. Об этом сообщил портал "Строительный Петербург".

Застройка ведётся в рамках комплексного освоения территории. Рядом с будущим детским садом разместятся школа и поликлиника. Проект детского учреждения предусматривает наличие бассейна, музыкального и спортивного залов, столовой, а также всех необходимых помещений для комфортного и безопасного пребывания детей.

Фасады здания будут выполнены в ярких цветах — каждый блок здания выделяется отдельным оттенком. На прилегающем участке разместят игровые зоны и спортивные площадки.

Разработкой проекта занимается ООО "БАЛТИНВЕСТ-ПРОЕКТ".

Ранее петербуржцам показали облик школы на Московском шоссе.

Фото: ВКонтакте/ Комитет по градостроительству и архитектуре