На территории предприятия Ручьи одобрили проект детского сада на 160 мест

В Красногвардейском районе Санкт-Петербурга появится новый детский сад на 160 воспитанников. Объект планируется построить на территории предприятия "Ручьи". Архитектурно-градостроительное решение проекта уже согласовано Комитетом по градостроительству и архитектуре города. Об этом сообщил портал "Строительный Петербург".
Застройка ведётся в рамках комплексного освоения территории. Рядом с будущим детским садом разместятся школа и поликлиника. Проект детского учреждения предусматривает наличие бассейна, музыкального и спортивного залов, столовой, а также всех необходимых помещений для комфортного и безопасного пребывания детей.
Фасады здания будут выполнены в ярких цветах — каждый блок здания выделяется отдельным оттенком. На прилегающем участке разместят игровые зоны и спортивные площадки.
Разработкой проекта занимается ООО "БАЛТИНВЕСТ-ПРОЕКТ".
Ранее петербуржцам показали облик школы на Московском шоссе.
Фото: ВКонтакте/ Комитет по градостроительству и архитектуре
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