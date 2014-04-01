Петербуржцам показали облик школы на Московском шоссе

Школа возведут на Московском шоссе, участок 175, юго-западнее пересечения с Дунайским проспектом.

Комитетом по градостроительству и архитектуре Петербурга был повторно согласован архитектурно-градостроительный облик школы на 1375 мест в Московском районе. Об этом сообщил портал "Строительный Петербург".

Школа возведут на Московском шоссе, участок 175, юго-западнее пересечения с Дунайским проспектом. Школа проектируется в комплексе с жилой застройкой.

Здание имеет О-образную форму, предусмотрен сквозной проезд. На территории предусмотрено размещение футбольного поля, баскетбольной и волейбольной площадок, полосы препятствий и беговых дорожек. Планируется озеленение участка и благоустройство территории.

Фото: ВКонтакте/ Комитет по градостроительству и архитектуре