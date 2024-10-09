Васильевский остров: на намыве появится крупный жилой район с библиотекой, школой и детсадами

Жилой квартал объединит современные дома, социальную инфраструктуру и новые улицы.

На территории намыва Васильевского острова планируется реализация масштабного проекта жилой застройки от компании "ЛСР. ПРОСТОР". Проект получил одобрение Градостроительной комиссии Санкт-Петербурга. На участках вдоль Морской набережной и проспекта Крузенштерна застройщик намерен построить жилые дома общей площадью свыше 185 тысяч квадратных метров. Об этом сообщает портал "Строительный Петербург".

Будущие жильцы смогут пользоваться всей необходимой инфраструктурой: появятся два детских сада на 200 и 210 мест, школа на 825 учеников, поликлиника, а также библиотека (1 000 кв. м), культурно-досуговый центр (700 кв. м), помещения для детских кружков и секций. Также предусмотрены пространства для врачей, соцподдержки и подростковых клубов. Важной частью проекта станет создание уличной дорожной сети, в том числе продолжения проспекта Крузенштерна и улицы Лисянского, с последующей передачей этих объектов городу.

Фото: Piter.TV