Утвержден фасадный облик объекта на Херсонской улице в Петербурге

Реконструируемое здание сохраняет историческую стилистику и получает мансардный этаж.

В Санкт-Петербурге согласован архитектурно-градостроительный облик объекта, подлежащего реконструкции, расположенного по адресу: Херсонская улица, дом 8, литера Д. Соответствующее решение принято Комитетом по градостроительству и архитектуре. Об этом сообщает портал "Строительный Петербург".

Проект был подготовлен ООО "ОКТЯБРЬ" по заказу компании "СТРОЙПРОФИТ". Согласно утверждённой документации, трёхэтажное здание после проведения реконструкционных мероприятий будет использоваться под размещение коммерческих организаций. Обновление предусматривает частичную модернизацию фасада: демонтаж устаревших элементов, установку современных окон и дверей, монтаж ворот, а также переоборудование чердачных помещений под мансардные жилые пространства.

Первоначально строение использовалось в качестве склада строительных материалов при каменной службе. Архитектурный облик здания останется идентичным оригинальному: фасад из кирпича и декоративные элементы из травертина будут очищены от предыдущих покрытий, оконные проёмы оформят классическими стеклопакетами, а кровля будет выполнена по фальцевой технологии.

Фото: портал "Строительный Петербург"