Санкт-Петербургском политехническом университете состоялся финал олимпиады "Я — профессионал"

Конкурсанты решать реальные строительные кейсы, применяя учебную литературу и действующие нормативы.

В Санкт-Петербургском политехническом университете Петра Великого прошел заключительный этап всероссийской олимпиады "Я — профессионал" по специальности "Строительство". В финале участвовали сильнейшие студенты российских вузов, показавшие высокий уровень профессиональных компетенций и глубоких знаний. Об этом сообщил портал "Строительный Петербург".

Иван Петрусь, член оргкомитета соревнования, подчеркнул, что конкурс предоставил участникам шанс продемонстрировать не только теорию, но и практическое мастерство. Победителям гарантирована поддержка, среди которой бесплатное образование в лучших университетах страны и повышенная стипендия.

Конкурсанты решать реальные строительные кейсы, применяя учебную литературу и действующие нормативы. Анна, студентка из Самары, отметила, что подготовленные задания оказались увлекательными и творческими, хотя и доступными даже для непрофильных специалистов.

Антон, представлявший Петербург, рассказал, что выполнение некоторых задач требует наличия определенных документов, без которых невозможно завершить задание.

Оценивание работ осуществляли специалисты строительного сектора, академические наставники и потенциальные работодатели. Призеры конкурса смогут воспользоваться льготами при зачислении в высшие учебные заведения и получать бесплатное высшее образование.

Ранее мы сообщили о том, что День открытых дверей для старшеклассников прошел в Колледже метростроя.

Фото и видео: портал "Строительный Петербург"