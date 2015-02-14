День открытых дверей для старшеклассников прошел в Колледже метростроя

Кроме занятий по основным направлениям подготовки, учащиеся проявляли живой интерес к разнообразию досуга студентов колледжа.

Колледж метростроя в Петербурге провёл День открытых дверей специально для учеников старших классов. Организаторами были продемонстрированы условия поступления, представлены оснащённые учебные мастерские, а сами гости смогли испытать свои силы в практических занятиях по различным специальностям, включая сварочные работы, отделку помещений и кирпичную кладку. Об этом сообщил портал "Строительный Петербург".

Евгений Чичев, заместитель директора колледжа по направлению информатизации и развития, подробно описал студентам доступные специальности: мастер общестроительных работ, специалист по отделочным работам, работник жилищно-коммунального хозяйства, сварщик и автомеханик. Особенный акцент сделан на знакомстве школьников с новейшим оборудованием учебных лабораторий и мастерской техникой.

Кроме занятий по основным направлениям подготовки, учащиеся проявляли живой интерес к разнообразию досуга студентов колледжа.

Школьница Полина Пикина поделилась своими ожиданиями от посещения мероприятия: ей было важно узнать подробности студенческой жизни, перечень возможных клубов и секций, будь то литературные объединения, музыкальные коллективы или танцевальные студии, а также возможности реализации собственных увлечений помимо основной учебной программы.

Руководство колледжа подчёркивает, что выбранные профессии становятся доступными не только для молодых мужчин, но и девушек. Примечательно, что в учебном заведении уже есть представительницы прекрасного пола, специализирующиеся на сложных строительных направлениях, например, на специальности каменщика, а выпускница третьего курса победила в конкурсе "Лучший сантехник".

Особое внимание уделяется применению передовых цифровых решений в строительстве, таких как цифровое проектирование, что позволяет будущим специалистам овладеть современными технологиями и инструментами отрасли.

Подобные встречи входят в состав ежегодной городской акции "Единый день открытых дверей", организуемой для информирования учащихся и родителей о возможностях дальнейшего образования и выбора профессии.

В Петербурге обсудили развитие строительной отрасли: акценты на соцобъекты, жилье и подготовку кадров.

Фото и видео: портал "Строительный Петербург"