В Петербурге обсудили развитие строительной отрасли: акценты на соцобъекты, жилье и подготовку кадров

Одним из центральных докладчиков стал вице-губернатор Северной столицы Николай Линченко.

В Санкт-Петербурге состоялась XXVII практическая конференция "Развитие строительного комплекса Санкт-Петербурга и Ленинградской области". Одним из центральных докладчиков стал вице-губернатор Северной столицы Николай Линченко, который подвёл итоги работы отрасли за последние годы и обозначил ключевые задачи на будущее. Об этом сообщил портал "Строительный Петербург".

По словам Линченко, с 2019 по 2024 год в городе было построено 420 объектов социальной инфраструктуры — это рекордный показатель за весь период. Особенно активно велось строительство школ: если в 2019 году в эксплуатацию ввели 22 объекта, то в 2024-м — уже 37, что на 68% больше. Также он отметил рост по детским садам. В 2025 году планируется ввод порядка 104 социальных объектов, из которых 34 возводятся в рамках адресной инвестиционной программы.

Не менее динамично развивается и жилищное строительство. Как сообщил первый зампредседателя Комитета по строительству Алексей Гирин, в 2024 году в рамках нацпроекта "Жильё и городская среда" и федерального проекта "Жильё" в Петербурге было введено 2,666 млн квадратных метров жилья — это 286 домов. На 2025 год заключено соглашение о вводе 2,578 млн кв. метров.

Отдельное внимание на конференции было уделено подготовке кадров. В планах — создание образовательного кластера строительного профиля. Как пояснил директор Санкт-Петербургского техникума отраслевых технологий, финансов и права Евгений Лубашев, строительная отрасль остаётся одной из самых востребованных для профессионального роста и стабильного заработка. В учебный процесс всё активнее интегрируются технологии искусственного интеллекта, BIM-проектирования и инфраструктурного моделирования.

Подготовка специалистов в рамках кластера будет вестись совместно с работодателями. Это позволит выпускникам быстрее адаптироваться к современным требованиям отрасли и обеспечит стабильное кадровое пополнение для строительных организаций города.

Видео: портал "Строительный Петербург"