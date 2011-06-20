В Градостроительной комиссии одобрили 4 проекта застройки территории

В них предусмотрено строительство более 320-ти объектов важной городской инфраструктуры.

В конце прошлой неделе состоялось заседание Градостроительной комиссии Санкт-Петербурга под председательством вице-губернатора города Николая Линченко. На очередном собрании были одобрены 4 новых проекта застройки территории, – сообщают в пресс-службе Смольного.

Всего на комиссию было заявлено 8 обращений петербургских от застройщиков. Однако одобрены были лишь проекты от ООО "КВС-Выборгский", ЗАО "БФА-Девелопмент", Шестакова Александра Николаевича и ООО "Специализированный Застройщик "ЛСР. ОСТРОВ".

С середины 2021 года в Петербурге вопросы строительства социальных объектов переданы на рассмотрение Градостроительной комиссии (ГРК) города. За это время на основании решений ГРК были выданы рекомендации о создании застройщиками 105 детских садов на 22 тысячи мест, 60 школ на 45 тысяч мест. Первые объекты из этого списка уже введены в эксплуатацию. Николай Линченко, вице-губернатор Санкт-Петербурга

Согласно новой серии проектов, инвесторами предусмотрено строительство 320-ти социальных, транспортных и инженерных объектов с последующей передачей их во владение городских властей.

Суммарно за все время работы Градостроительная комиссия ввела в эксплуатацию 4 школы на 3775 мест, 5 дошкольных учреждений на 1110 мест, 4 объекта здравоохранения, один пункт охраны общественного порядка и учреждение дополнительного образования для детей.

Не так давно мы рассказывали, что в Московском районе открылся "сказочный" детский сад на 220 мест.

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