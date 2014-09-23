В Московском районе открылся "сказочный" детский сад на 220 мест

Дизайн интерьера учреждения выдержан в стиле детских сказок.

Новый детский сад был открыт в Московском районе недалеко от станции метро "Фрунзенская". ГБДОУ расположилось в молодом развивающемся микрорайоне на территории ЖК "Зеленый квартал". Его отличительной чертой является дизайн внутренних помещений, выдержанный в стиле русских народных сказок, – сообщает пресс-служба Смольного со ссылкой на администрацию Московского района.

Детский сад №48 начал функционировать 2-го сентября текущего года, однако в целях адаптации детей 2-го октября была организована торжественная церемония открытия. В качестве почетных гостей на мероприятии выступили председатель Комитета по образованию Наталия Путиловская и глава Московского района Санкт-Петербурга Владимир Ушаков.

Новое учреждение дошкольного образования рассчитано на 220 мест и 12 групп для детей от 2-х до 7-ми лет. Детский сад имеет спортивный и музыкальный залы, кабинет логопеда, пространство для кружков, медблок, методический центр, прачечную, пищеблок, а также бассейн. На территории детского сада находится 12 площадок для игры, а также 2 площадки для занятий физкультурой.

Мы продолжим нашу работу в данном направлении и до конца этого года в Московском районе свои двери откроют еще 2 здания дошкольного отделения 373 экономического лицея Владимир Ушаков, глава администрации Московского района Санкт-Петербурга

Ранее мы рассказывали, что рядом с "Лахта Центром" хотят построить детский сад на 280 мест.

Фото: Telegram / Ушаков Владислав Николаевич