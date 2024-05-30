Смольный согласовал облик нового детского сада в Ручьях

Учреждение будет рассчитано на 160 мест.

В Комитете по градостроительству и архитектуре Санкт-Петербурга архитектурно-градостроительный облик детского сада на территории предприятия "Ручьи" в Красногвардейском районе города, – передают в комитетской пресс-службе.

Новое учреждение будет рассчитано на 160 мест. Его проект разработали в ООО "БАЛТИНВЕСТ-ПРОЕКТ". Рядом с будущим детским садом в том числе появятся и другие социальные объекты – школы и поликлиники.

В самом здании обустроят бассейн, физкультурный и музыкальный залы, помещения столовой и другие необходимые помещения. Каждый из блоков детского садика будет специально выделен цветом. На территории сада также планируют разместить игровые и спортивные площадки.

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Фото: Комитет по градостроительству и архитектуре Санкт-Петербурга