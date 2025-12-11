КГА подтвердил законность размещения шевронов вермахта на станции метро Парк Победы

Станция также получит мемориальное оформление с витражами и панно, а в пол добавят переплавленную броню фашистской техники.

Реконструкция станции метро "Парк Победы" в Петербурге привлекла внимание общественности из-за необычного дизайнерского решения. Ранее губернатор Александр Беглов сообщил, что в напольное покрытие вестибюля планируется вмонтировать изображения шевронов воинских подразделений вермахта, воевавших под Ленинградом, — таким образом, чтобы пассажиры буквально попирали их ногами. Эта инициатива вызвала дискуссию о возможном нарушении закона.

В Комитете по градостроительству и архитектуре поспешили успокоить общественность. В комментарии для СМИ представители ведомства подчеркнули, что все художественные и исторические материалы используются строго в рамках действующего законодательства. При этом никаких эскизов шевронов опубликовано не было.

Известны другие элементы будущего оформления. Станция приобретёт черты музея: вестибюль украсят масштабным панно и витражами на тему блокады и Великой Отечественной войны, а фасад — образом Георгия Победоносца. Особое внимание уделят материалам: в состав пола добавят переплавленную броню немецкой техники, обнаруженную на местах боёв под Ленинградом.

Ранее мы сообщили о том, что Смольный анонсировал запуск двух наземных маршрутов метро на основе тактового движения электричек.

Фото: Piter.TV