На станции метро "Парк Победы" разместят шевроны вермахта на полу

В Смольном заверили, что все проектные решения соответствуют законодательству.

Губернатор Александр Беглов раскрыл новые детали оформления станции метро "Парк Победы", которая закрыта на реконструкцию с июля 2025 года. Согласно его заявлению, в вестибюле на полу появятся изображения шевронов подразделений вермахта, воевавших под Ленинградом. На них будут наступать как входящие, так и выходящие пассажиры.

Кроме того, пол верхнего вестибюля изготовят из рифлёных металлических плит, в состав которых войдёт переплавленная броня фашистской военной техники, найденной на местах боёв. Поисковики помогут определить, какой именно металлолом пойдёт в переработку.

Ранее предполагалось, что станцию откроют в 2027 году, однако из-за изменений в проекте сроки сдвинулись. Новая концепция включает мозаичные панно с Георгием Победоносцем, Нарвскими воротами, карту прорыва блокады, а также витраж с орденом Победы. На фасаде появится мемориальное панно с данными о войне, а внутри — барельефы военачальников.

В Смольном подчеркнули, что использование изображений шевронов вермахта не нарушает законодательство, поскольку формирует негативное отношение к нацизму и не содержит признаков пропаганды. Однако юристы отмечают, что формальный подход может вызвать сложности: даже если знак расположен на полу, это не всегда означает его дискредитацию.

Ранее мы сообщили о том, что Смольный анонсировал запуск двух наземных маршрутов метро на основе тактового движения электричек.

Фото: Piter.TV