Смольный анонсировал запуск двух наземных маршрутов на основе тактового движения электричек

Несмотря на трудности, реализация проекта считается приоритетной.

Власти Петербурга намерены запустить аналог московских центральных диаметров (МЦД) на тех участках железнодорожной сети, где это уже технически возможно. Правительство города не планирует ждать завершения полной перестройки всей инфраструктуры. Об этом в интервью изданию "Деловой Петербург" сообщил вице-губернатор Кирилл Поляков.

Стратегия развития заложена в недавно утверждённой концепции Санкт-Петербургского железнодорожного узла. Документ, согласованный Смольным, правительством Ленинградской области и ОАО "РЖД", предусматривает создание двух ключевых диаметральных маршрутов. Маршрут №1 соединит Ораниенбаум и Белоостров, проходя через Пулково, станцию Броневая, Пискарёвку и Сестрорецк, а маршрут №2 также стартует от Пулково, далее захватив станции Волковская и Девяткино.

Проект технологически сложный. Мы не можем просто запустить поезда по щелчку пальца, так как сталкиваемся с серьезными инфраструктурными ограничениями. Главные из них − это обилие однопутных участков и колоссальный объем транзитных грузовых потоков, которые идут прямо через город из-за отсутствия внешних железнодорожных обходов Петербурга Кирилл Поляков, вице-губернатор Петербурга

Несмотря на трудности, реализация проекта считается приоритетной. По прогнозам, запуск двух внутригородских диаметров позволит к 2030 году увеличить годовой пассажиропоток до 142,4 миллиона человек.

Ранее мы сообщили о том, что пригородные поезда в Петербурге временно изменят маршруты из-за строительства ВСМ.

Фото: Telegram/ АО "СЗППК"