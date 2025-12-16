Пригородные поезда в Петербурге временно изменят маршруты из-за строительства ВСМ

На время работ, до открытия нового пригородного терминала на станции Волковская, электрички, следующие от Московского вокзала до станции Обухово, будут перенаправлены на станцию Рыбацкое.

С 1 июля 2026 года в Петербурге произойдут важные изменения в движении пригородных поездов Волховстроевского направления. Это связано с масштабным строительством высокоскоростной магистрали (ВСМ) "Москва — Санкт-Петербург".

На время работ, до открытия нового пригородного терминала на станции Волковская, электрички, следующие от Московского вокзала до станции Обухово, будут перенаправлены на станцию Рыбацкое. Станция станет главным узлом для пригородного сообщения на этом участке: она будет конечной точкой для поездов, прибывающих из Волховстроя, и отправной – для обратного следования.

Чтобы справиться с возросшим пассажиропотоком, принимаются следующие меры: ГУП "Петербургский метрополитен" увеличит интенсивность движения на Невско-Василеостровской линии до 27 пар поездов в час в будни, сократив интервал до 2–2,5 минут. На автобусных станциях Невского и Колпинского районов будет создан горячий резерв автобусов для обслуживания пассажиров, прибывающих на станцию Рыбацкое.

Вся инфраструктура станции метро "Рыбацкое" и подземного перехода полностью адаптирована для комфортного использования. Установлены поручни, тактильные напольные указатели и противоскользящие полосы. Лестница №1 оборудована стационарной подъемной платформой, а лестница №3 – аппарелью. Для навигации незрячих пассажиров внедрена система звукового ориентирования "Говорящий город".

Комитет по транспорту заверяет, что реализация проекта ВСМ является ключевым этапом развития транспортной системы, и город делает всё необходимое для обеспечения комфорта пассажиров на период строительства.

Ранее мы сообщили о том, что для первой ВСМ Москва — Петербург прошли испытания контактной сети.

Фото: Пресс-служба Комитета по транспорту Петербурга