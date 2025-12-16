Для первой ВСМ Москва — Петербург прошли испытания контактной сети

Все компоненты соответствуют техническому заданию и необходимым требованиям при скорости движения в 400 км/ч.

Российские железные дороги завершили испытания контактной сети для первой высокоскоростной магистрали Москва — Петербург. Все компоненты соответствуют техническому заданию и необходимым требованиям при скорости движения в 400 км/ч.

Комплектующие изготавливали порядка 80 компаний, всего было создано свыше 800 деталей. Стартовали испытания еще в августе прошлого года на участке длиной в 800 метров в столичной Щербинке. Здесь установили 32 датчика, которые фиксировали различные состояния контактной сети. К примеру, это уровень натяжения, положение в пространстве и температура.

Напомним, запуск новой железной дороги намечен на 2028 год. Поезда будут преодолевать расстояние между двумя столицами за 2 часа 15 минут.

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Фото: пресс-служба РЖД