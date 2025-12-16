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Для первой ВСМ Москва — Петербург прошли испытания контактной сети
Сегодня, 13:01
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Для первой ВСМ Москва — Петербург прошли испытания контактной сети

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Все компоненты соответствуют техническому заданию и необходимым требованиям при скорости движения в 400 км/ч.

Российские железные дороги завершили испытания контактной сети для первой высокоскоростной магистрали Москва — Петербург. Все компоненты соответствуют техническому заданию и необходимым требованиям при скорости движения в 400 км/ч. 

Комплектующие изготавливали порядка 80 компаний, всего было создано свыше 800 деталей. Стартовали испытания еще в августе прошлого года на участке длиной в 800 метров в столичной Щербинке. Здесь установили 32 датчика, которые фиксировали различные состояния контактной сети. К примеру, это уровень натяжения, положение в пространстве и температура. 

Напомним, запуск новой железной дороги намечен на 2028 год. Поезда будут преодолевать расстояние между двумя столицами за 2 часа 15 минут. 

Ранее мы рассказывали о том, что дизайн поезда ВСМ согласуют с пассажирами в ближайшее время. 

Фото: пресс-служба РЖД 

Теги: всм, ржд
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости России, Картина дня,

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