"Ростех" продал историческое здание в центре Петербурга за 529 млн рублей

Дом казарм Измайловского полка ушел с торгов за 529 млн рублей

Дочерняя компания "Ростеха" продала историческое здание на Измайловском проспекте в Петербурге. Победителем торгов стало ООО "Волна", которое заплатило за объект 529 млн рублей, пишет ДП.

На аукционе реализовали здание на Измайловском проспекте, 17 общей площадью около 3,6 тыс. кв. м. Вместе с ним новый владелец получил земельный участок площадью 0,49 га, а также 2 небольших строения площадью 335 и 117 кв. м.

Начальная стоимость лота составляла 459 млн рублей. В результате итоговая цена оказалась на 70 млн рублей выше стартовой. Вторым участником торгов стала структура группы RBI, однако ее предложение оказалось на 10 млн рублей ниже победившей ставки.

Согласно данным "Контур.Фокуса", ООО "Волна" принадлежит предпринимательнице из Архангельской области Любови Малковой. Ей также принадлежат компании "Жёлтая зебра", зарегистрированная в Кингисеппе, "Северные инвестиции" и "Норд Инвест", зарегистрированные в Архангельской области.

По оценке руководителя петербургского филиала IBC Real Estate Сергея Владимирова, стоимость объекта составила около 150 тыс. рублей за 1 кв. м, что соответствует текущим рыночным параметрам.

Согласно сведениям Росреестра, объект имеет статус административного здания с гостиницей. Поэтому его можно использовать для размещения гостиничного или офисного проекта.

Здание "Ростех" пытался реализовать на протяжении нескольких лет. Ранее в нем размещался офис корпорации. В документах по охране объектов культурного наследия строение указано как госпитальный корпус казарм Измайловского полка.

Эксперты считают наиболее реалистичными вариантами дальнейшего использования объекта апарт-отель или офисный комплекс. Окончательное решение будет зависеть от технического состояния здания, ограничений, связанных с его реконструкцией, и необходимых инвестиций.

Фото: citywalls.ru