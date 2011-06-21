В России может появиться единый ночной запрет на шум

Принятие закона поможет защитить жителей от раннего начала шумных работ.

Депутаты из партии "Новые люди" во главе с вице-спикером Владиславом Даванковым, предложат законопроект о "режиме тишины" на рассмотрение парламента. Эта инициатива предлагает установить ограничения с 22:00 до 08:00 для всех регионов, включая строительные и ремонтные работы. С текстом документа ознакомилось РИА Новости.

Проектом предусмотрено, что запреты на ремонтные работы в квартирах не всегда явно распространяются на такие виды деятельности, как скашивание травы или механизированная уборка снега. Это приводит к ситуации, когда жители одного региона защищены от шумных работ в ранние утренние часы, в другом приходится доказывать нарушение прав на отдых.

В пояснительной записке указано, что ограничения коснутся строительных и ремонтных работы при возведении, реконструкции и капитальном ремонте зданий, а также на работы на строительных площадках рядом с жилыми домами.

По мнению депутатов, принятие законопроекта защитит жителей от преждевременного начала плановых строительных и эксплуатационных работ. Также нововведение позволит сделать графики работы застройщиков, УК и подрядчиков более предсказуемыми и снизит количество жалоб от жильцов.

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Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)