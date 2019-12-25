В Госдуме предложили ввести выплаты для домохозяек из небогатых семей

Ярослав Нилов рассказал о том, какие условия будут в России для получения повышенной выплаты безработному.

НА российской территории предлагается ввести ежемесячную денежную выплату за ведение домашнего хозяйства для безработных граждан из семей, нуждающихся в дополнительной поддержке. Соответствующее заявление в интервью информационному агентству "ТАСС" сделал руководитель профильного комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Депутат из нижней палаты парламента пояснил, что обязательным критерием для назначения выплаты должен стать средний душевой доход семьи.

Речь идет о дополнительной мере поддержки тех наших женщин, реже мужчин, которые занимаются ведением домашнего хозяйства. Они являются официально безработными. Сегодня официально безработные получают пособие по безработице, можно сказать, что это - отдельная категория тех лиц, кто является официально безработными, но они несут определенную социально-бытовую серьезную нагрузку, занимаясь ведением домашнего хозяйства. Ярослав Нилов, депутат ГД РФ

Речь идет о временной повышенной выплате безработному гражданину, который занимается ведением домашнего хозяйства. Чаще всего речь идет о домохозяйках, воспитывающих детей, ухаживающих за приусадебным участком и скотиной. Социальная выплата может быть на уровне минимального размера оплаты труда.

В ГД предложили снизить возраст надбавки к пенсии до 70 лет.

Фото: Piter.tv