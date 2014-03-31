В ГД предложили снизить возраст надбавки к пенсии до 70 лет

Ярослав Нилов призвал снизить возраст для надбавки, так как 80 лет - это слишком много.

Российские пенсионеры должны получать увеличенную страховую пенсию по старости уже с 70 лет, а ее размер должен увеличиваться затем с каждым следующим десятилетием жизни человека. Соответствующее заявление в интервью информационному агентству "ТАСС" сделал руководитель профильного комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Депутат из нижней палаты парламента пояснил, что в стране сейчас размер фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости увеличивается вдвое при достижении пенсионером возраста 80 лет.

Считаю, что порог в 80 лет, когда назначается повышенная фиксированная выплата и возникает дополнительное право на социального работника, стоит пересмотреть и снизить его до 70, хотя бы до 75 лет. Ярослав Нилов, депутат ГД РФ

Обновленный механизм заложен законопроекте, который был направлен в федеральное правительство на рассмотрение для получения заключения. Ярослав Нилов объяснил, что в России есть долгожители, которые и 110 лет живут, но таких граждан мало, а речь идет об единичных случаях. Политик уточнил, что пожилой возраст требует дополнительного внимания и дополнительных мер поддержки со стороны государства.

В ГД напомнили, что заменить весь неотгулянный отпуск денежной компенсацией нельзя.

Фото: Piter.tv