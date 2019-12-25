В ГД напомнили, что заменить весь неотгулянный отпуск денежной компенсацией нельзя

Ярослав Нилов напомнил, что работодатель имеет право, а не обязанность компенсировать деньгами часть отпуска сотруднику.

Получить денежную компенсацию за все неиспользованные дни ежегодного отпуска нельзя, такая возможность федеральным законодательством на российской территории не предусмотрена. Соответствующее заявление в интервью информационному агентству "ТАСС" сделал руководитель профильного комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Депутат из нижней палаты парламента пояснил, что в других случаях работодатель может компенсировать сотруднику лишь часть ежегодного оплачиваемого отпуска. Такой порядок направлен на защиту здоровья граждан и не должен стимулировать отказ человека от полноценного отдыха.

В Трудовом кодексе предусмотрена возможность получать компенсацию за неотгулянный отпуск деньгами в полном объеме только в одном случае - если человек увольняется. В иных случаях в полном объеме получить материальную компенсацию за неотгуляный отпуск нельзя. Ярослав Нилов, депутат ГД РФ

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