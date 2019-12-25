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В ГД напомнили, что заменить весь неотгулянный отпуск денежной компенсацией нельзя
Сегодня, 13:02
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В ГД напомнили, что заменить весь неотгулянный отпуск денежной компенсацией нельзя

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Ярослав Нилов напомнил, что работодатель имеет право, а не обязанность компенсировать деньгами часть отпуска сотруднику.

Получить денежную компенсацию за все неиспользованные дни ежегодного отпуска нельзя, такая возможность федеральным законодательством на российской территории не предусмотрена. Соответствующее заявление в интервью информационному агентству "ТАСС"  сделал руководитель профильного комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Депутат из нижней палаты парламента пояснил, что в других случаях работодатель может компенсировать сотруднику  лишь часть ежегодного оплачиваемого отпуска. Такой порядок направлен на защиту здоровья граждан и не должен стимулировать отказ человека от полноценного отдыха. 

В Трудовом кодексе предусмотрена возможность получать компенсацию за неотгулянный отпуск деньгами в полном объеме только в одном случае - если человек увольняется. В иных случаях в полном объеме получить материальную компенсацию за неотгуляный отпуск нельзя.

Ярослав Нилов, депутат ГД РФ

В ГД рассказали о планах закрепить гарантии трудоустройства при смене работы.

Фото: Piter.tv

Теги: госдума, денежная компенсация, отпуск, трудовой кодекс
Категории: Лента новостей, Новости России,

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