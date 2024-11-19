В ГД рассказали о планах закрепить гарантии трудоустройства при смене работы

Законодательная инициатива предполагает внесение в закон "О занятости населения в РФ" понятия "гарантированное предложение о трудоустройстве (оффер)".

Граждане России при получении оффера на работу от нового работодателя должны иметь гарантию того, что это предложения не отзовут в компании уже после увольнения с прежнего места трудоустройства. Соответствующее заявление в интервью новостному агентству "ТАСС" сделал руководитель профильного комитета законодательного органа по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Депутат из нижней палаты парламента уточнил, что таким образом сотрудник не должен оставаться "у разбитого корыта".

Эта инициатива продиктована сегодняшней жизнью и ситуациями, с которыми сталкиваются наши граждане. Например, человек имеет стабильную работу, стабильную зарплату, его приглашают работать в другую организацию, здесь он отказывается, там он начинает проходить испытательный срок и не проходит. Или здесь отказался, туда не трудоустроили, обстоятельства поменялись. Такого быть не должно. Ярослав Нилов, депутат ГД РФ

Эксперт полагает, что сама идеология трудового законодательства направлена на обеспечение процесса непрерывной занятости. Государство должно с уважением относиться к желанию современной молодежи "получить некую гибкость" в вопросе смены места трудоустройства. Ранее текст законопроекта был внесен на рассмотрение группой депутатов во главе с Ярославом Ниловым. Документ будет направлен для "обсуждения в регионах, в Совете Федерации, в федеральном правительстве, в Счетной и Общественной палатах.

Нилов: работодатель не вправе без компенсации навязывать марку смартфона.

Фото: Piter.tv