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Нилов: работодатель не вправе без компенсации навязывать марку смартфона
Сегодня, 13:22
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Нилов: работодатель не вправе без компенсации навязывать марку смартфона

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В Госдуме напомнил о том, что в трудовом контракте должны быть прописаны положения об оплате связи, интернета и покупке гаджетов при необходимости.

В России работодатель не в праве требовать от сотрудника использовать какие-то гаджеты в работе, в том числе телефон конкретной марки, если он это все сам не предоставляет или не оплачивает. Соответствующее заявление в интервью новостному агентству "ТАСС"  сделал руководитель профильного комитета законодательного органа по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Депутат из нижней палаты парламента уточнил, что согласно федеральному законодательству страны,  за использование в рабочих целях личной техники работнику положена компенсация. Однако в реальности ситуация складывается иная.

Требовать у работника, чтобы у него был определенной марки телефон, был интернет, соответствующие приложения, работодатель может только в том случае, если он либо обеспечил самостоятельно - выдал аппаратуру, подключил к интернету, к мобильной связи, либо если это предусмотрено контрактом с соответствующей компенсацией.

Ярослав Нилов, депутат ГД РФ

Депутат рассказал о том, что зачастую работники используют личный телефон и самостоятельно оплачивают связь, интернет, и покупают мобильные устройства. Однако эти статьи расходов в трудовом контракте должны быть предусмотрены, а материальная компенсация должна быть обеспечена.

В ГД предложили ввести постоплату для парковок.

Фото: Piter.tv

Теги: госдума, трудовой договор, трудовой кодекс, ярослав нилов
Категории: Лента новостей, Новости России,

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