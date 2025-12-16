В ГД предложили ввести постоплату для парковок

Ярослав Нилов объяснил, что не всегда стоит сразу же наказывать водителя.

Российские водители должны иметь возможность пользоваться для оплаты парковок транспондерами, как для платных дорог, или вносить средства с отсрочкой по времени. Соответствующее заявление в интервью новостному агентству "ТАСС" на площадке Петербургского международного экономического форума сделал руководитель профильного комитета законодательного органа по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Депутат из нижней палаты парламента объяснил, что сейчас автовладельцам, которые не оплатили вовремя использование платной трассы, выписывают штраф, который отменяется в случае внесения средств за проезд в течение следующих 20 дней.

То же самое должно работать в отношении платной парковки. Разные бывают ситуации, когда человек просто не заплатил, зачем сразу его наказывать? Ярослав Нилов, депутат ГД РФ

Законодатель добавил, что для начала водителя нужно освобождать от штрафа за неоплату парковки, в том случае, если он компенсировал все, то есть рассчитался за услугу постоплатой. Кроме этого Ярослав Нилов призвал ввести для оплаты парковок, хотя бы в Москве, транспондеры.

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Фото: Piter.tv