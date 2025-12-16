В ГД предложили обязать всех курьеров на СИМ иметь аналог ОСАГО

Ярослав Нилов рассказал, как может развиваться ОСАГО в стране.

В России курьеров на электровелосипедах и других транспортных средствах,, не требующих водительских прав, надо обязать страховать свою ответственность по аналогии с ОСАГО. Соответствующее заявление в интервью новостному агентству "ТАСС" на площадке Петербургского международного экономического форума сделал руководитель профильного комитета законодательного органа по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Депутат из нижней палаты парламента уверен, что такие нововведения позволят обеспечить больший порядок на дорогах, чем есть сейчас.

Электровелосипеды, электросамокаты соответствующей мощности - чтобы у них обязательно был полис, который бы подтверждал, что их гражданская ответственность застрахована. Прежде всего это касается доставщиков Ярослав Нилов, депутат ГД РФ

Законодатель пояснил, что в иной ситуации возмещение ущерба в случаях аварий по вине курьеров становится проблемой, потому что без страхования ответственности материальную компенсацию нужно получать с оппонентов через судебное решение. Ярослав Нилов добавил, что часто нарушитель готов выплатить компенсацию, но так как у него доход небольшой, то он десятилетиями будет потом компенсировать причиненный ущерб или просто уедет домой из страны и не вернется обратно.

В ГД предлагают ввести для мигрантов обязательный стаж для права на больничный.

Фото: Piter.tv