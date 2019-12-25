Российские комплексы "Вера" и "Любовь" строят метро к вокзалу ВСМ в Петербурге

Проектные решения для вестибюля и наклонного хода на привокзальной площади уже готовы.

Проходческий комплекс продолжает движение от строящейся станции "Каретная" у автовокзала на Обводном канале в сторону будущей станции "Лиговский проспект — 2". Как сообщает городской Комитет по строительству, по состоянию на июль 2026 года работы активно ведутся.

На Красносельско-Калининской линии задействованы пять отечественных тоннелепроходческих комплексов. Четыре из них, включая щиты "Вера" и "Любовь", работают на участке между станциями "Путиловская" и "Каретная". Внедрение российской техники стало ключевым этапом укрепления материально-технической базы АО "Метрострой Северной столицы".

По данным пресс-службы ведомства, завод-изготовитель уже передал метростроителям два комплекса диаметром 5,6 метра ("Вера" и "Любовь"), а также 19 блокоукладчиков и два наклонных укладчика с породопогрузочными машинами. Параллельно город формирует транспортную инфраструктуру для терминала высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва — Санкт-Петербург. Проектные решения для вестибюля и наклонного хода на привокзальной площади уже готовы.

Ранее мы сообщили о том, что на стройке ВСМ Москва-Петербург трудятся 28 тысяч человек.

Фото: МАКС / Метрострой Северной столицы