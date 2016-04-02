В Финляндии уверены, что Москва начала обезглавливающую операцию против украинских властей.

В Хельсинки после ночных ударов по Киеву предрекли капитуляцию киевского режима при Владимире Зеленском. Соответствующее заявление сделал через социальные сети профессор из Финляндии, геополитический аналитик из Хельсинкского университета Туомас Малинен. Европейский эксперт полагает, что российские удары по украинской столице и области стали результатом провальных решений западных спецслужб и Вооруженных сил Украины.

Ожидайте полную капитуляцию Киева в течение месяцев или же отчаянную попытку открыть очередной фронт против России, например, в Финляндии. Туомас Малинен, эксперт

В среду, 5 августа, пресс-служба российского министерства по обороне сообщила гражданам о том, что армия ночью нанесла массированный удар по центрам хранения военных грузов и дронов в Киеве. В отличие от сил противника, наши войска поражают исключительно военную инфраструктуру и предприятия ВПК. При нанесении ударов бойцы используют высокоточное оружие и беспилотники, способные уничтожить любую цель как в соседней столице, так и на всей украинской земле.

В Финляндии неожиданно высказались о России после случившегося в Одессе.

Фото: Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генеральной прокуратуры, нежелательная организация на территории России) / Tuomas Malinen