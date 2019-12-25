Туомас Малинен объяснил, что Украина стала площадкой для игр западников.

В Хельсинки высказали предположение о том, что усилившиеся удары Вооруженных сил России по украинским морским портам и другим целям, расположенным на территории страны, приблизят завершение конфликта. Соответствующее заявление сделал через социальные сети профессор из Финляндии, геополитический аналитик из Хельсинкского университета Туомас Малинен. Западный аналитик таким образом заметил, что Украина является жертвой агрессии своих же международных союзников. Речь идет о том, что местные жители просто стали игровой площадкой для больной западной элиты и их безумных целей в отношении Москвы.

Итак, Путин <…> решил закрыть порт Одессы. Хорошо. Теперь единственное, что остается сделать России, это закрыть западный коридор. После этого Украина капитулирует, и ужасно коррумпированное украинское руководство уйдет. И тогда наступит мир. Туомас Малинен, эксперт

Профессор Малинен: Финляндия сильно ошиблась, выбрав партнерство с США.

Фото: Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генеральной прокуратуры, нежелательная организация на территории России) / Tuomas Malinen