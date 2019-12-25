  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Жители Петербурга могут выбрать имя для поезда до Сестрорецка
Сегодня, 8:58
97
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Жители Петербурга могут выбрать имя для поезда до Сестрорецка

0 0

Среди уже поступивших предложений – "Грач" и "Скворец".

Жители Петербурга могут выбрать новое имя для поезда ЭП2ДМ, который с октября прошлого года начал курсировать на тактовом маршруте до Сестрорецка. Как сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороги, голосование идет на сайте РЖД

Среди уже поступивших предложений – "Грач" и "Скворец". Данные названия попали в шорт-лист для голосования. Кроме того, есть имена "Лазоревка" и "Королек". 

Ранее мы рассказывали о том, что Московский вокзал оказался лидером по хранению багажа в Петербурге с января. Именно этот транспортный узел стал самым востребованным для временного размещения вещей: здесь камерами хранения воспользовались более 110,8 тыс. человек за указанный период. 

Фото: пресс-служба ОЖД 

Теги: ожд, ржд
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии