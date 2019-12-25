Жители Петербурга могут выбрать имя для поезда до Сестрорецка

Среди уже поступивших предложений – "Грач" и "Скворец".

Жители Петербурга могут выбрать новое имя для поезда ЭП2ДМ, который с октября прошлого года начал курсировать на тактовом маршруте до Сестрорецка. Как сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороги, голосование идет на сайте РЖД.

Среди уже поступивших предложений – "Грач" и "Скворец". Данные названия попали в шорт-лист для голосования. Кроме того, есть имена "Лазоревка" и "Королек".

Ранее мы рассказывали о том, что Московский вокзал оказался лидером по хранению багажа в Петербурге с января. Именно этот транспортный узел стал самым востребованным для временного размещения вещей: здесь камерами хранения воспользовались более 110,8 тыс. человек за указанный период.

Фото: пресс-служба ОЖД