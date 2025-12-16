Московский вокзал оказался лидером по хранению багажа в Петербурге с января

Здесь камерами хранения воспользовались более 110,8 тысячи человек за указанный период.

За первые 5 месяцев 2026 года услугами автоматических камер хранения на объектах Октябрьской железной дороги (ОЖД) воспользовались 170,6 тысячи пассажиров. Статистикой использования сервиса поделились в официальном Telegram-канале ведомства.

Абсолютным лидером рейтинга популярности стал Московский вокзал в Петербурге. Именно этот транспортный узел оказался самым востребованным для временного размещения вещей: здесь камерами хранения воспользовались более 110,8 тысячи человек за указанный период.

В ведомстве напомнили, что ячейки работают в круглосуточном режиме и предназначены для безопасного хранения багажа и личных вещей путешественников.

Ранее мы сообщили о том, что между Москвой и Петербургом запускали дополнительные поезда в честь Дня России.

Фото: Piter.TV