Петербург вспомнил жару 2010 года, когда температура впервые превысила +35

35-градусный рекорд Петербурга установили 28 июля в аномальную жару.

Петербург 28 июля переживает самый прохладный день текущей недели, однако именно эта дата связана с температурным рекордом. В этот день в 2010 году воздух в городе впервые за всю историю метеонаблюдений прогрелся выше +35 градусов.

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов напомнил, что отметка в +35 градусов была впервые преодолена именно 28 июля 2010 года. Рекорд пришелся на период аномально жаркого лета. До этого температура в городе неоднократно приближалась к исторической отметке. В Ленинграде значения +32 и +33 градуса фиксировали в 1936, 1938 и 1940 годах. В 1972 году сильная жара принесла новый рекорд — 8 июля воздух прогрелся до +33,6 градуса. Это значение оставалось максимальным почти 30 лет.

Следующий температурный максимум установили в 1998 году. 15 июня столбики термометров поднялись до +34,6 градуса, превысив предыдущий рекорд на 1 градус. По словам Колесова, тот период уже пришелся на время глобального потепления.

В 1999 и 2006 годах также наблюдались продолжительные жаркие периоды, однако температура не достигала +35 градусов. Рекордную отметку удалось преодолеть только в аномально жарком 2010 году.

Лето того года сопровождалось серьезными последствиями высокой температуры. Жара стала одной из причин природных пожаров, а Петербург на определенный период оказался окутан дымом. Медицинские учреждения переходили на особый режим работы, а представители похоронной отрасли сообщали о росте числа смертей.

В 2026 году погода 28 июля заметно отличается от условий 16-летней давности. Через регион проходит атмосферный фронт, который приносит холодные воздушные массы. В Петербурге ожидается всего +20…+22 градуса, возможны кратковременные дожди.

На востоке Ленинградской области прогнозируются грозы. Западный ветер будет дуть со скоростью 4–9 м/с, а во время грозы возможны его усиления. При этом уже 29 июля температура начнет повышаться. Ближе к выходным в Петербург снова должна прийти жаркая погода.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге установится летняя жара 17 июля.

Фото: Piter.TV