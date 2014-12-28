Фетисов назвал главную недостачу Матча года в Петербурге

Легендарных хоккеистов не хватило на Матче года в Петербурге, считает Фетисов.

Вячеслав Фетисов оценил прошедший в Санкт-Петербурге Матч года с участием российских хоккеистов НХЛ и КХЛ. Двукратный олимпийский чемпион и трехкратный обладатель Кубка Стэнли отметил высокую атмосферу на арене, но заявил, что мероприятию не хватило присутствия легенд отечественного хоккея, пишет ТАСС.

Матч года проводится с 2024 года. В нынешней встрече команда защитника "Юты" Михаила Сергачева одержала победу над соперниками по буллитам со счетом 1:0. В основное время команды забросили по 9 шайб. По словам Фетисова, болельщики пришли на игру вместе с семьями, а атмосфера на трибунах соответствовала масштабу мероприятия. Отдельно хоккеист отметил эмоциональное шоу перед началом матча, которое напомнило ему формат прощальной игры Павла Дацюка.

При этом Фетисов обратил внимание на отсутствие на трибунах известных представителей прошлых поколений российского хоккея. По его мнению, их участие позволило бы напомнить зрителям о спортивных традициях страны. В этом году отечественный хоккей отмечает 80-летний юбилей.

Фетисов также считает возможным проводить Матч года в разных российских городах. Такой формат, по его мнению, помог бы популяризировать хоккей в регионах. При этом он отметил, что мероприятие имеет и благотворительную составляющую.

Особое внимание хоккеист обратил на Новокузнецк, который может претендовать на проведение подобной встречи. В нынешнем Матче года участвовали сразу 5 воспитанников местного "Металлурга".За клубы НХЛ выступили вратари Сергей Бобровский и Илья Сорокин, а также нападающий Кирилл Капризов. В составе команд КХЛ и НХЛ сыграли защитники Никита Лямкин и Дмитрий Орлов.

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Фото: Piter.TV