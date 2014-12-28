Более 314 млн рублей исчезли при работах в здании Биржи в Петербурге

Двое мужчин предстанут перед судом из-за хищения денег на реставрацию Биржи.

В Петербурге перед судом предстанут 2 мужчины по делу о хищении бюджетных средств, выделенных на реставрацию здания Биржи. Ленинский районный суд зарегистрировал уголовное дело в отношении Виталия Лисунова и Павла Нарницкого.

По версии следствия, фигуранты использовали свыше 314 млн руб. бюджетных средств в период с апреля 2021 года по сентябрь 2024 года. При этом часть предусмотренных контрактом работ так и не была выполнена.

Следствие считает, что еще в 2020 году Лисунов и Нарницкий предоставили недостоверные документы для участия компании в конкурсе на выполнение реставрационных работ. В документах была указана сумма почти 60 млн руб. на счете организации, хотя фактически там находилось около 49,5 млн руб.

В марте 2020 года Государственный Эрмитаж заключил договор с компанией "ГазПроектСтрой". Подрядчик должен был провести реставрацию здания Биржи. В дальнейшем стоимость соглашения увеличили до 376 млн руб., а аванс составил 288 млн руб.

Срок выполнения работ также изменили. В результате период исполнения контракта увеличился до 548 дней.

По версии обвинения, с апреля 2021 года по сентябрь 2024 года фигуранты распорядились более чем 314 млн руб., полученными из бюджета. При этом работы стоимостью свыше 37 млн руб. подрядчик не выполнил, а потраченные средства заказчику не вернул.

Материалы уголовного дела поступили в Ленинский районный суд Петербурга. Теперь суду предстоит рассмотреть обвинения по существу и установить обстоятельства произошедшего.

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Фото: Piter.tv