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На Васильевском острове нетрезвый посетитель фудхолла нанес травмы давнему приятелю
Сегодня, 17:14
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На Васильевском острове нетрезвый посетитель фудхолла нанес травмы давнему приятелю

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Пострадавшему диагностировали травму головы и рассечение, после чего он был госпитализирован.

В Василеостровском районе Петербурга сотрудники Росгвардии задержали 61-летнего мужчину, нанесшего телесные повреждения давнему знакомому. 

Как рассказали в пресс-службе вневедомственной охраны, в молодости трое горожан вместе учились в вузе, спустя 40 лет они решили вновь встретиться. Во время общения в фудхолле на Большом проспекте В. О. 26 июля между бывшими однокурсниками произошел конфликт, в ходе которого один из них ударил другого тарелкой по голове. Увидев драку, персонал воспользовался кнопкой тревожной сигнализации. 

На место прибыли росгвардейцы и поймали напавшего. Ранее его судили за нарушение права на свободу совести и вероисповеданий. Пострадавшему диагностировали травму головы и рассечение, после чего он был госпитализирован. 

Ранее на Piter.TV: мужчина устроил драку в ресторане на Казанской улице. 

Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти 

Теги: происшествия, росгвардия
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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