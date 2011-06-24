На Васильевском острове нетрезвый посетитель фудхолла нанес травмы давнему приятелю

Пострадавшему диагностировали травму головы и рассечение, после чего он был госпитализирован.

В Василеостровском районе Петербурга сотрудники Росгвардии задержали 61-летнего мужчину, нанесшего телесные повреждения давнему знакомому.

Как рассказали в пресс-службе вневедомственной охраны, в молодости трое горожан вместе учились в вузе, спустя 40 лет они решили вновь встретиться. Во время общения в фудхолле на Большом проспекте В. О. 26 июля между бывшими однокурсниками произошел конфликт, в ходе которого один из них ударил другого тарелкой по голове. Увидев драку, персонал воспользовался кнопкой тревожной сигнализации.

На место прибыли росгвардейцы и поймали напавшего. Ранее его судили за нарушение права на свободу совести и вероисповеданий. Пострадавшему диагностировали травму головы и рассечение, после чего он был госпитализирован.

Ранее на Piter.TV: мужчина устроил драку в ресторане на Казанской улице.

Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти