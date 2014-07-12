Мужчина заключен под стражу за нападение на водителя скорой помощи в Шушарах

Злоумышленник выстрелил из сигнального пистолета в сторону потерпевшего.

Прокуратура Пушкинского района Петербурга поддержала ходатайство следствия об избрании меры пресечения в отношении 26-летнего местного жителя. Ему вменили ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство).

Как рассказали в надзорном ведомстве, 27 июля фигурант, находясь во дворе дома на Валдайской улице в Шушарах, ударил водителя скорой помощи по голове в ходе дорожного конфликта. После этого мужчина выстрелил из сигнального пистолета в сторону потерпевшего.

Суд избрал обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу до 26 сентября.

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Фото: пресс-служба прокуратуры Петербурга