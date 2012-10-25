Пенсионер выплатил компенсацию после стрельбы у магазина в Петербурге

Судебные приставы взыскали компенсацию морального вреда в пользу жителя Петербурга, который пострадал во время конфликта у магазина. Пенсионер полностью выплатил назначенную судом сумму.

В Петербурге завершилось исполнительное производство по делу о стрельбе, произошедшей в конце 2024 года возле продуктового магазина в Невском районе. Судебные приставы взыскали с 70-летнего местного жителя 150 тыс. рублей компенсации морального вреда в пользу пострадавшего.

Как установил Невский районный суд, утром 29 декабря 2024 года пенсионер подошел к незнакомому мужчине, который ел беляш, и попросил отломить кусок, чтобы покормить птиц. После отказа между ними возник словесный конфликт.

Во время ссоры пожилой мужчина достал бесствольный четырехзарядный пистолет ПБ-4-1МЛ "ОСА" и выстрелил собеседнику в лицо. Потерпевший упал на асфальт. Врачи диагностировали у него закрытую черепно мозговую травму и ушиб головного мозга средней степени тяжести. Лечение продолжалось более 3 недель, поэтому полученные травмы квалифицировали как вред здоровью средней тяжести.

После происшествия пенсионер направился в сторону станции метро Проспект Большевиков, продолжая демонстрировать оружие прохожим. Очевидцы попытались остановить мужчину и повалили его на землю. В этот момент он успел сделать еще 2 выстрела. Один из них ранил другого потерпевшего в область живота. Медики зафиксировали у него поверхностную рану мягких тканей, не повлекшую значительного вреда здоровью.

Во время судебного разбирательства обвиняемый признал вину, раскаялся и принес извинения потерпевшим. По совокупности преступлений ему назначили 4 года лишения свободы, однако с учетом инвалидности II группы, тяжелых заболеваний и наличия иждивенцев наказание сделали условным с испытательным сроком 4 года.

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Фото: Piter.TV