Водитель Chevrolet обстрелял скорую помощь из травмата в Шушарах

По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ ("хулиганство").

Сегодня около 3:00 в полицию Пушкинского района поступило сообщение от очевидцев о стрельбе на Валдайской улице. У дома №6 в поселке Шушары водитель автомобиля Chevrolet Lacetti открыл огонь из травматического пистолета по машине скорой помощи. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

На место незамедлительно прибыли сотрудники патрульно-постовой службы. Они задержали подозреваемого на месте – им оказался 26-летний местный житель. Мужчину доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. В ходе опроса задержанный пояснил, что пошел на крайние меры из-за дорожного конфликта: водитель бригады скорой помощи отказывался пропускать его автомобиль.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ ("хулиганство"). Злоумышленник задержан в порядке статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса РФ.

Ранее мы сообщили о том, что полиция сняла 15-летнего зацепера с поезда на станции Обухово.

Фото: пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти