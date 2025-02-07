Расчленившая бывшего мэра Самары внучка вела охоту на его дивидендами

Чтобы получить деньги деда, Тархова предоставила фальшивую доверенность.

Внучка бывшего мэра Самары Виктора Тархова Екатерина Бельская, обвиняемая в убийстве, вела охоту за дивидендами по акциям дедушки и присвоила себе более полумиллиона рублей. Об этом сообщили "Известия".

Речь идет об акциях фирмы, в которой Тархов являлся соучредителем. Согласно показаниям свидетелей, в конце декабря 2025 года Екатерина приехала в офис в выходной день и смогла убедить гендиректора выплатить ей дивиденды экс-мэра. Девушка сказала, что ее бабушка якобы серьезно болеет и ее увезли в Москву на спецмашине в сопровождении Виктора Александровича. В итоге, за спецмашину пришлось заплатить очень много денег и она попросила выдать ей средства.

Кроме того, Бельская привезла гендиректору напечатанный документ с подписью, неотличимой от той, что обычно оставлял Тархов. В качестве исключения средства выдали наличными 500 тыс. рублей. Когда гендиректор несколько раз пытался связаться с Тарховым, тот не брал трубку. Спустя месяц Бельская вновь попросила денег и предоставила нотариально заверенную доверенность от лица деда. В документе указывалось, что девушка может получать средства вместо экс-мэра.

Ранее мы сообщали, что тела экс-мэра Самары Тархова и его жены обнаружили на их квартире в феврале 2025 года. Преступница постепенно выносила фрагменты трупов родственников из дома.

Фото: Telegram / 112