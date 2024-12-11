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Внучка экс-мэра Самары Тархова заранее готовилась к убийству родственников

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Квартира жертв были обработана щелочью.

Следственный комитет России считает, что внучка бывшего мэра Самары Виктора Тархова  и его супруги Натальи заранее и тщательно готовилась к убийству деда и бабушки. Она приобрела для этого строительную пилу, канистры с химическим средством и пластиковые емкости. Соответствующее заявление опубликовано пресс-службой надзорного ведомства. Специалисты объяснили, что после совершения преступления злоумышленница приняла меры к тому, чтобы скрыть тела жертв. Причиной, побудившей девушку жестоко расправиться с родственниками, могли быть неприязненные отношения.

При осмотре квартиры потерпевших установлено, что помещение было обработано химическим раствором щелочи. При этом обвиняемая заранее готовилась к совершению преступления.

пресс-служба СК РФ

Контейнеры, где могли находиться останки Тарховых, вывезли на полигон.

Фото и видео: Следственный комитет России

Теги: виктор тархов, двойное убийство, самара
Категории: Тема дня, Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости России,

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