Внучка экс-мэра Самары Тархова заранее готовилась к убийству родственников

Квартира жертв были обработана щелочью.

Следственный комитет России считает, что внучка бывшего мэра Самары Виктора Тархова и его супруги Натальи заранее и тщательно готовилась к убийству деда и бабушки. Она приобрела для этого строительную пилу, канистры с химическим средством и пластиковые емкости. Соответствующее заявление опубликовано пресс-службой надзорного ведомства. Специалисты объяснили, что после совершения преступления злоумышленница приняла меры к тому, чтобы скрыть тела жертв. Причиной, побудившей девушку жестоко расправиться с родственниками, могли быть неприязненные отношения.

При осмотре квартиры потерпевших установлено, что помещение было обработано химическим раствором щелочи. При этом обвиняемая заранее готовилась к совершению преступления. пресс-служба СК РФ

Контейнеры, где могли находиться останки Тарховых, вывезли на полигон.

Фото и видео: Следственный комитет России