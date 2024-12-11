KP.RU: Контейнеры, где могли находиться останки Тарховых, вывезли на полигон

Следователи ищут фрагменты тел жертв на полигоне в селе Преображенка.

Российские правоохранительные органы и следователи будут смотреть по GPS-трекерам на мусорном полигоне и искать контейнеры, в которых могли находиться тела бывшего мэра Самары Виктора Тархова и его супруги Натальи. Предположительно, фрагменты тел жертв двойного убийства могут находиться на городской свалке. Напомним, что ранее в квартире Тарховых трупов оперативники не нашли. Однако видеокамеры, установленные в подъезде многоэтажного дома, в котором проживал экс-чиновник, зафиксировали его внучку, Екатерину Бельскую. Женщина заносила бочки и выходила из дома с черными мусорными пакетами. В надзорном ведомстве считают, что части тел супругов подозреваемая выбрасывала в мусорные контейнеры. Установлено, что далее отходы вывозились на полигон, находящийся под Самарой – в село Преображенка. Сейчас там работают следователи.

Ппоявилось видео, на котором внучка выносит бочку из дома.

Фото и видео: Telegram / 112