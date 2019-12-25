Расчленившая экс-мэра Самары внучка попросилась на СВО

Екатерина Бельская хочет заключить контракт с Минобороны.

Внучка бывшего мэра Самары Виктора Тархова Екатерина Бельская, обвиняемая в его убийстве и его жены, в ходе судебного заседания заявила о желании отправиться в зону специальной военной операции. Об этом сообщил РЕН ТВ.

Бельская заявила, что готова поехать в зону СВО, чтобы таким образом якобы загладить свою вину, а не избежать ответственности за содеянное. Она отметила, что всем мужчинам предлагают воспользоваться таким правом. В то же время в законе нет разграничений по половому признаку, указала Екатерина. Одобрит ли суд просьбу, пока неизвестно.

Также на суде девушка частично признала свою вину в убийстве дедушки с бабушкой, но уточнила, что не состоит в организованной преступной группе.

Правоохранители задержали Бельскую в феврале 2025 года. По версии следствия, внучка экс-мэра убила своих родственников в период с ноября 2024 по январь 2025 года, чтобы завладеть их деньгами и имуществом. Предположительно, после гибели тела супругов подвергли заморозке жидким азотом и расчленили.

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