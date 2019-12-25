Внучка экс-мэра Самары набила тату в честь пособницы убийства дедушки

Екатерина Тархова беспрекословно подчинялась Метревели и после знакомства с ней изменилась.

Внучка бывшего мэра Самары Виктора Тархова, которую обвинили в убийстве родственников, сделала татуировки в честь пособницы в расправе. Об этом сообщил РЕН ТВ.

По словам Людмилы Тарховой, матери обвиняемой, ее дочь попала под полную зависимость от пособницы убийства Светланы Метревели, поэтому она выполняла все ее указания. Женщина сравнила это влияние на дочь с воздействием деструктивного культа.

Во время выступления в суде, мать фигурантки рассказала, что Екатерина даже сделала татуировки в честь "мамочки Нателлы". Также Бельская резко изменилась после замужества с гражданином Израиля Владом Пасеком. Она начала вести себя агрессивно, требовать от родственников деньги и долю в имуществе.

По словам матери обвиняемой, Виктор Тархов считал внучку подлым и беспринципным человеком, который "предал и все делает против семьи". Кроме того, женщина боялась, что ее дочь может попасть под влияние мошенников.

Ранее мы сообщали, что дело об убийстве экс-мэра Самары Тархова направили в суд.

Фото: Telegram/112