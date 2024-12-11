Новые подробности убийства экс-мэра Самары: появилось видео, на котором внучка выносит бочку из дома

В кадре показано, как подозреваемая выносит бочки с, предположительно, останками бабушки и дедушки.

Появились новые подробности убийства экс-мэра российского города Виктора Тархова и его супруги Натальи. В социальных сетях распространилось видеозапись, на котором внучка бывшего самарского чиновника Екатерина Бельская выносит бочку из подъезда дома своих бабушки и дедушки. Видеозапись разместил Telegram-канал 112. В кадре заметно, что подозреваемая в гибели своих родственников держит пластиковую бочку в чёрном пакете, а затем выносит ее из подъезда. Следственные органы полагают, что местная жительница могла убить и расчленить бабушку и дедушку. При этом фрагменты их тел злоумышленница постепенно выносила из квартиры. Далее этот груз на такси вывозился в неустановленное пока что место. Для того, чтобы скрыть преступление, женщина приобрела химикаты и точно такие же пластиковые бочки.

Известно, что полностью избавиться от трупов подозреваемая не успела. Часть фрагментов была обнаружена правоохранительными органами в квартире жертв. Ранее Следственный комитет по Самарской области уведомил, что внучка бывшего мэра заключена под стражу. В ходе обыска в квартире подозреваемой оперативниками обнаружены и изъяты принадлежавшие погибшим телефоны и паспорта. Были установлены места сбыта ювелирных изделий родственников. Также в Самаре найден проданный автомобиль, которым ранее владела бабушка подозреваемой. В настоящее время продолжаются осмотры, допросы соседей, изучаются записи видеокамер. Специалистами назначено несколько комплексных судебных экспертиз.

Знакомая внучки убитого экс-мэра Самары рассказала об обвиняемой.

Фото и видео: Telegram / 112