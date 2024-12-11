По делу об убийстве экс-мэра Самары и его жены арестовали их внучку

Подозреваемая не сотрудничает со следствием.

Судебная инстанция в Самаре арестовала по уголовному делу об убийстве бывшего мэра города Виктора Тархова и его жены Натальи их внучку. Соответствующей информацией поделились с журналистами сотрудники регионального управления правоохранительных органов. Известно,что расследование ведется с 3 февраля. Накануне к родственнице жертв приходили специалисты с обыском. В настоящее время подозреваемая не сотрудничает со следствием и не признает вину. Согласно предварительной информации, Виктор Тархов прилетел на территорию нашей страны из Финляндии, затем о пропаже мужчины сообщил его деловой партнер. В полиции уточнили, что тела предполагаемых жертв пока что не найдены, оперативниками ведется их поиск.

Напомним, что Виктор Тархов родился в 1948 году в городе Куйбышеве. Он работал в сфере нефтехимического комплекса, а также возглавлял Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод. В период с 1990 по 1991 года управлял Куйбышевским облисполкомом, руководя российским регионом. В 2000 году мужчина занял второе место на выборах губернатора Самарской области. Затем с 2002 по 2006 годы являлся депутатом губернской думы. С 2006 по 2010 годы был избран мэром Самары. Дочь Тархова - Людмила - в 2022 году получила семь лет колонии по уголовному делу о вымогательстве крупной денежной суммы у депутата местной думы.

Согласно источнику Telegram-канала 112, фрагменты тел экс-мэра Самары Тархова и его жены обнаружили на их квартире. В СМИ указали, что преступница постепенно выносила фрагменты тел из дома и увозила на такси. Частично останки оставались в квартире на момент задержания девушки по имени Екатерина. В ТГ-канале добавили, что внучка жертв подозревается в двойном убийстве. Следователи полагают, что она могла лишить жизни своих родственников ради наживы. В надзорном ведомстве указали, что денежные средства злоумышленнице могли потребоваться в том числе и на наркотические вещества.

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Фото: Piter.tv, Telegram / 112