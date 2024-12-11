По факту поджога дома в селе Паша возбуждено новое уголовное дело

Подозреваемый арестован.

Как сообщалось ранее, 23 октября 2024 года в результате пожара в доме на Торговой улице в селе Паша Волховского района Ленинградской области погибла 70-летняя женщина. Полиция установила, что пожар был вызван поджогом.

В ходе оперативных мероприятий удалось выйти на подозреваемого. Им оказался безработный 31-летний мужчина, проживающий в этом районе. Предполагается, что мотивом преступления послужили личные неприязненные отношения к потерпевшей.

По данным пресс-службы ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти, следственные органы возбудили уголовное дело по части 2 статьи 105 УК рФ (убийство). 3 февраля 2025 года полиция возбудила ещё одно уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение имущества).

Подозреваемый арестован.

Ранее мы сообщили о том, что в Колпино задержали подростков, изготовивших петарды.

Фото: пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти