В Колпино задержали подростков, изготовивших петарды

Несовершеннолетние были опрошены и переданы законным представителям.

В Колпинском районе задержаны подростки, изготовившие самодельные петарды. Об этом сообщили в МВД по Петербургу и Ленобласти.

В парке Урицкого недалеко от улицы Правды 18 января в 08:50 правоохранителями была зафиксирована яркая вспышка и громкий хлопок. Незамедлительно проследовав к месту происшествия, полицейские обратили внимание на двух молодых людей, которые находились рядом с очагом возгорания. Оба были доставлены в отдел полиции сотрудниками Росгвардии для выяснения обстоятельств.

В ходе опроса установлено, что подозреваемым 14 и 15 лет. У них были изъяты и направлены на экспертизу три самодельных предмета, похожие на петарды, в которых, согласно полученным данным, содержался заряд самодельного взрывчатого вещества. Подростки пояснили, что изготовили петарды ради баловства, способ изготовления посмотрели в интернете.

Несовершеннолетние были опрошены и переданы законным представителям.

Ранее петербуржец получил 15 суток за бросок петарды в бакалейном отделе магазина.

Фото: Piter.tv